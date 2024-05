Veja os benefícios do hambúrguer artesanal e aprenda a prepará-lo

Devido a sua versatilidade de sabores e texturas, o hambúrguer tornou-se um lanche muito pedido entre os brasileiros, especialmente com a popularização dos deliveries. No entanto, não é sempre que o alimento é uma alternativa saudável, já que muitos são preparados com ingredientes industrializados e com alto teor de sódio, o que pode prejudicar a saúde.

Apesar disso, você não precisa deixar de apreciar essa iguaria. Afinal, segundo Paloma Popov, professora do curso de Nutrição no Centro Universitário de Brasília (CEUB), os hambúrgueres artesanais, preparados com ingredientes naturais, são uma excelente substituição.

“Quando comparados aos hambúrgueres industrializados e às carnes compactadas, os hambúrgueres artesanais se destacam pela sua simplicidade e pureza de ingredientes. Enquanto os industrializados podem conter uma variedade de carnes misturadas, como soja, amido e outros aditivos, os artesanais são tipicamente feitos apenas com carnes, com a adição ocasional de farináceos, como aveia, chia ou linhaça, para ligar os ingredientes. Isso permite aos consumidores um maior controle sobre a qualidade e a origem dos ingredientes”, explica a nutricionista.