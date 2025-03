Hamburgueria pega fogo no bairro Meireles, em Fortaleza

Incêndio causou forte destruição do empreendimento como desabamento do teto e prejuízos nas instalações elétricas e hidráulicas

Um estabelecimento comercial localizado na avenida da Abolição, no bairro Meireles, em Fortaleza, pegou fogo na madrugada desta quinta-feira, 6. O registro foi na hamburgueria El Chancho, que estava fora do horário de funcionamento no momento do incidente. Não há relatos de vítimas.

Conforme os Bombeiros, o incêndio resultou na destruição de grande parte da estrutura da empresa, incluindo a área do salão, cozinha e bar, além de diversos equipamentos e mobiliário. O teto desabou e instalações elétricas e hidráulicas foram comprometidas.