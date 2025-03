Oscar 2025: Melhor Figurino premia primeiro homem negro na categoria

A quarta premiação do Oscar 2025 deu a estatueta para o primeiro homem negro da história da premiação numa determinada categoria: Melhor Figurino. Pelos figurinos do filme "Wicked", Paul Tazwell foi premiado neste domingo, 2.

Paul Tazewell receives a standing ovation after becoming the first Black man to win an Oscar for Costume Design pic.twitter.com/YHxwCMgQMI

Magia, música e conflitos são alguns dos elementos presentes em "Wicked", filme que estrou em novembro de 2024 nos cinemas do Brasil. O elenco principal do longa-metragem é composto por Ariana Grande, interpretando a Bruxa Boa do Sul, e Cynthia Erivo, no papel da Bruxa Má do Oeste.

Assim como a peça teatral, o filme será um musical com performances das músicas “Defying Gravity” e “Popular”, entre outras da trilha sonora clássica. A versão dublada em português ganha voz por Myra Ruiz e Fabi Bang , primeiras atrizes que interpretaram as protagonistas no teatro musical brasileiro.

O filme se passa no mesmo espaço da obra “O Mágico de Oz” de L. Frank Baum, mas com a perspectiva do passado dos personagens. Na trama de "Wicked" são mostradas as motivações de Elphaba, a bruxa má, em se tornar a vilã da terra encantada de Oz.

Wicked: filme, livro ou musical? Obra de 1900 inspira produção

"Wicked" se popularizou como musical da Broadway com Idina Menzel (Elphaba) e Kirstin Dust (Glinda), primeiras atrizes a protagonizarem a obra no teatro, em 2003. No entanto, as ideias que levaram à criação do espetáculo surgiram em 1900, com o livro “The Wonderful Wizard of Oz”, de L. Frank Baum.

No livro de Baum – "O Mágico de Oz" – é contada a história de Dorothy, uma garota que é levada à uma terra encantada em meio a uma catástrofe natural. Para voltar ao seu lar, ela vai ao encontro do mágico e, pelo caminho, se depara com a Bruxa Boa do Sul e com a vilã, a Bruxa Má do Oeste.