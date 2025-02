Pause: Paulo Benevides e Vivian Fernandes são convidados do programa

Em clima de celebração pelo aniversário de um ano de exibição no canal do O POVO no YouTube, nesta sexta-feira, 7, o programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, recebe os cantores Paulo Benevides e Vivian Fernandes.



As duas vozes que marcam a história de muitas vidas e famílias com suas performances falam sobre carreiras, planos, sonhos, ao mesmo tempo em que esses profissionais compartilham dicas e visões sobre repertório e perfis de público para uma festa animada e muito dançante.