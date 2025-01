Programa Pause comemora 1 ano de exibição com programação especial

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-09-2024: Jonas Marques em entrevista para o programa Pause com Clóvis Holanda. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

No dia 02 de fevereiro de 2024 foi ao ar o primeiro episódio do Pause, atração do Grupo de Comunicação O POVO, apresentada pelo jornalista Clovis Holanda. Recebendo o casal Marcelo Paz (CEO do Fortaleza Esporte Clube) e sua esposa, a vice-governadora Jade Romero, o programa deu início a uma nova jornada na grade de programação do veículo.

Transmitido ao vivo todas as sextas-feiras, às 16 horas, no canal do O POVO no YouTube, Instagram e Facebook, Clovis Holanda conduz um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para a audiência começar o fim de semana leve e bem informado.

Seja sobre saúde, comportamento, empreendedorismo e as tendências da atualidade, Pause vem conquistando seu público leal atraídos pelas temáticas semanais, sempre relacionadas aos assuntos de interesse da sociedade e abordadas por convidados com respaldo técnico e autoridade nos temas.



Outro destaque que atrai a atenção do público são os convidados. Nomes como Padre Eugenio Pacelli e Frei Ricardo Régis, ator Silvero Pereira, cantores e compositores Raimundo Fagner e Fausto Nilo, estilistas Marina Bitu e Catarina Mina, atriz Nataly Rocha, Monja Coen, influenciadora digital Jennyfer Vieira, empresária Luiza Helena Trajano, e muitos outros estiveram sentados à mesa de Pause durante o primeiro ano de programação.

Além da exibição do programa nos canais de comunicação O POVO, Pause também se faz presente nas plataformas de áudio Spotify e Deezer, disponibilizado todas as terças-feiras após o episódio ao vivo, e no Instagram, onde é divulgado toda a programação do programa e muitos outros assuntos relacionados a pessoas, estilo e informação.

Para marcar o primeiro aniversário de Pause, Clovis Holanda convidou personalidades que têm relação com o ato de celebrar, começando pela secretária da cultura de Fortaleza, Helena Barbosa, que assumiu a função com a promessa de fortalecer e descentralizar os investimentos da Prefeitura nos eventos de Pré-Carnaval e Carnaval propriamente dito.