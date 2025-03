Gene Hackman: resultado inicial de autópsia é divulgado; o que se sabe

Exames toxicológicos ainda estão pendentes e hipótese de crime não é descartada; confira tudo que se sabe sobre caso Gene Hackman / Crédito: reprodução / Instagram

A polícia de Santa Fé, Novo México, divulgou os resultados preliminares das autópsias de Gene Hackman, de 95 anos, e sua esposa, Betsy Arakawa, de 63 anos. O casal foi encontrado sem vida em sua residência na última quarta-feira, 26. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Os exames iniciais não indicaram traumas externos nos corpos, e as causas das mortes ainda não foram determinadas. Testes toxicológicos e de monóxido de carbono foram solicitados, com resultados pendentes. As autoridades classificaram as mortes como “suspeitas” e mantêm a investigação em andamento.

Gene Hackman: resultado inicial de autópsia A descoberta ocorreu quando um funcionário de manutenção, preocupado com a falta de resposta dos moradores, acionou a segurança local. Ao chegarem, os seguranças visualizaram os corpos através de uma janela e notificaram as autoridades. No local, além dos corpos de Hackman e Arakawa, um dos cães da família também foi encontrado morto, enquanto outros dois estavam vivos. Não havia sinais de arrombamento ou violência aparente na residência. A polícia de Santa Fé, no Novo México, divulgou na quarta-feira, 26, os primeiros resultados da autópsia do ator Gene Hackman, de 95 anos, e de sua esposa, Betsy Arakawa, de 63.

Apesar de não haver sinais de violência externa, as mortes foram classificadas como suspeitas, e exames toxicológicos e de monóxido de carbono ainda estão em andamento. Gene Hackman: o que revelou a autópsia? De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Santa Fé, os legistas não identificaram lesões externas nos corpos. No entanto, as causas das mortes ainda não foram determinadas, e a investigação segue aberta. “Uma autópsia foi realizada. Os achados iniciais não apontaram nenhum trauma externo em nenhum dos indivíduos. Testes toxicológicos e de monóxido de carbono foram solicitados para ambos os indivíduos. A maneira e a causa das mortes não foram determinadas. Os resultados oficiais da autópsia e dos relatórios toxicológicos estão pendentes”, afirmou a polícia em comunicado.

Gene Hackman: como os corpos foram encontrados? O alerta foi dado por um profissional que realizaria manutenção na residência do casal. Sem obter resposta, ele acionou a segurança do bairro para uma verificação de bem-estar. Os seguranças avistaram os corpos pela janela e chamaram as autoridades. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram Betsy Arakawa já sem vida. O corpo de Hackman foi localizado em outro cômodo. Os bombeiros analisaram a residência e não encontraram sinais de vazamento de gás, mas o local foi considerado seguro apenas horas depois. Morre cantora da Jovem Guarda, Lilian Knapp, aos 76 anos; CONFIRA



Gene Hackman: elementos que levantam suspeitas Diante da incerteza sobre o que aconteceu, um detetive solicitou à Justiça um mandado de busca na residência. Segundo documentos obtidos pelo site TMZ, o investigador destacou detalhes do cenário encontrado: A porta da frente estava aberta;

Um cachorro morto foi achado no banheiro, próximo ao corpo de Betsy;

Um aquecedor estava próximo à cabeça da pianista, e um frasco de comprimidos foi encontrado aberto, com pílulas espalhadas;

O corpo de Hackman estava em outro cômodo, vestido e com seus óculos de sol ao lado;

Não havia sinais evidentes de crime ou vazamento de gás. Os investigadores suspeitam que Betsy já estivesse morta há mais tempo, pois seu corpo apresentava sinais avançados de decomposição. Hackman, por outro lado, pode ter sofrido uma queda súbita. Gene Hackman: confira alguns sucessos de sua carreira Hackman foi um dos grandes nomes do cinema, vencedor de dois Oscars. O primeiro veio com “Operação França” (1971), como melhor ator, e o segundo, como ator coadjuvante em “Os Imperdoáveis” (1992).