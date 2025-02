Morre cantora da Jovem Guarda, Lilian Knapp, aos 76 anos

A cantora da Jovem Guarda, Lilian Knapp, morreu aos 76 anos no último sábado, 22. A informação foi divulgada através do perfil do Instagram da artista:

“É com muito pesar que anunciamos a morte da cantora, compositora e artista Lilian Knapp. Estamos em luto pela nossa maravilhosa cantora. De toda sua equipe de mídia social, fica nosso respeito e carinho. Seu legado vai continuar eterno na música. Lilian vai continuar no nosso coração. Sua estrela ainda brilha entre nós”, dizia a nota.