O que se sabe sobre a morte do premiado ator Gene Hackman e esposa

Getty Images Gene Hackman com a esposa Betsy Arakawa no Globo de Ouro de 2003 O astro americano de cinema Gene Hackman, sua esposa, Betsy Arakawa, e seu cachorro foram encontrados mortos em sua casa em Santa Fé, no Estado do Novo México, informaram as autoridades americanas nesta quinta-feira (27/2). Em uma carreira de mais de seis décadas, Hackman recebeu dois Oscars por seu trabalho em Operação França (melhor ator protagonista) e Os Imperdoáveis (melhor ator coadjuvante).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Uma declaração do xerife do condado de Santa Fé, no Novo México, disse: "Podemos confirmar que Gene Hackman e sua esposa foram encontrados mortos na tarde de quarta-feira (26/2) em sua residência na Sunset Trail.

"Esta é uma investigação em andamento — no entanto, neste momento não acreditamos que crime tenha sido um fator [nas mortes]." Hackman tinha 95 anos e sua esposa, 64, ela era pianista clássica. Ele ganhou o Oscar de melhor ator por seu papel como Jimmy "Popeye" Doyle no suspense Operação França, de William Friedkin, em 1971, e também de melhor ator coadjuvante por interpretar Little Bill Daggett no filme de faroeste Os Imperdoáveis, de Clint Eastwood, em 1992.

Seus outros papéis indicados ao Oscar foram no filme Bonnie e Clyde: Uma Rajada de Balas, de 1967, como Buck Barrow, em seu papel de destaque, e em Meu Pai, um Estranho, de 1970, além de um agente policial em Mississippi em Chamas (1988). O gabinete do xerife do Condado de Santa Fé disse: "Em 26 de fevereiro de 2025, aproximadamente às 13h45, os policiais do Condado de Santa Fé foram enviados a um endereço na Old Sunset Trail, em Hyde Park, onde Gene Hackman, 95, e sua esposa Betsy Arakawa, 64, e um cachorro foram encontrados mortos." Getty Images Gene Hackman é um dos atores mais conhecidos de sua geração O astro interpretou mais de cem papéis em sua vida, incluindo Lex Luthor em filmes do Superman nas décadas de 1970 e 1980.

Ele também estrelou os filmes de sucesso O Júri, A Conversação (de Francis Ford Coppola) e Os Excêntricos Tenenbaums (de Wes Anderson). Além de ganhar o Oscar, ele também ganhou dois Bafta, quatro Globos de Ouro e um Screen Actors Guild Award. Sua última aparição no cinema foi como Monroe Cole em Uma Eleição Muito Atrapalhada, em 2004. Depois disso, ele se afastou de Hollywood para viver uma vida mais tranquila no Novo México.

Getty Images Gene Hackman esteve em Bonnie e Clyde com Warren Beatty Nascido na Califórnia em 1930, Hackman se alistou no exército aos 16 anos, tendo mentido sobre sua idade. Ele serviu por quatro anos e meio. Ele foi destacado para a China, Havaí e Japão antes de ser dispensado em 1951. Após o serviço militar, depois de viver e trabalhar em Nova York e estudar jornalismo e produção televisiva na Universidade de Illinois, ele decidiu voltar para a Califórnia para perseguir seu sonho de virar ator.