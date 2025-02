Defesa de Diddy pede descarte de provas coletadas contra rapper

Sean Combs, conhecido como P. Diddy, foi preso em setembro / Crédito: AFP PHOTO / Robyn Beck

A equipe de defesa de Sean “Diddy” Combs entrou com uma solicitação que pede a justiça o descarte de provas contra ele, encontradas em uma busca realizada na casa do rapper. As informações foram divulgadas pelo site Deadline. O artista está preso desde setembro, acusado de tráfico sexual e extorsão, e deve ser julgado em maio. O pedido de descarte de provas acontece faltando apenas alguns meses para o julgamento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo alegam os advogados, os mandados que autorizaram as buscas nas casas de Diddy são “inconstitucionalmente amplos”. Por isso, pedem que as provas coletadas, assim como as buscas, sejam anuladas. A solicitação também se estende para o que foi achado em dispositivos eletrônicos e iCloud.