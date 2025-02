Letrux e Thiago Vivas apresentam três shows no Ceará em março

Letrux retorna ao Ceará para apresentar três shows em março deste ano / Crédito: Julia Mataruna/divulgação

A cantora carioca Letrux retorna ao Ceará para três apresentações em locais diferentes em 20, 22 e 23 de março. O primeiro faz parte do seu projeto "Alfabeto Sonoro" e o segundo e terceiro, são o show "JazzyBluesBrasil". Nos dois casos, são shows em dupla com Thiago Vivas. Leia Também | Letrux "soltas as feras" em novo disco: 'Continuo na luta, esperançosa'

No sábado, 22 de março, Letrux e Thiago apresentam o projeto "Alfabeto Sonoro", em que todas as letras do alfabeto são contempladas no repertório, por meio de músicas e poemas que começam com a letra referida.

O show acontece no Belch Bar, no Dionísio Torres, e possui uma proposta intimista, com voz, piano e violão. A venda dos ingressos acontece no site Outgo. Fotofestival Solar encerra edição com show da Letrux e lotação de público

O show acontece no Belch Bar, no Dionísio Torres, e possui uma proposta intimista, com voz, piano e violão. A venda dos ingressos acontece no site Outgo. Fotofestival Solar encerra edição com show da Letrux e lotação de público JazzyBluesBrasil No domingo, 23 de março a dupla Letrux e Thiago apresenta o show inédito "JazzyBluesBrasil", que promete uma "experiência visceral e intimista" por meio de homenagens aos clássicos de Janis Joplin, Muddy Waters, Chet Baker, Tom Jobim, Nina Simone e outros.

O show acontece no Flores Arte Bistrô, na Praia de Iracema, e possui ingressos limitados, que são vendidos pelo Whatsapp do restaurante.

Apresentação no Cariri cearense Fora de Fortaleza, a dupla apresenta o mesmo show - com entrada gratuita - no teatro do Centro Cultural Banco do Nordeste Cariri, em Juazeiro do Norte, em 20 de março. Passagem de Letrux por Fortaleza A cantora carioca Letrux esteve recentemente no Ceará, onde apresentou show em homenagem a Lulu Santos. A apresentação, que aconteceu em 14 de dezembro de 2024 no Complexo Cultural Estação das Artes, foi dentro da programação do Fotofestival Solar.