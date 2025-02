Newcastle vence Nottingham Forest com show no primeiro tempo e susto no segundo

Equipe da casa sai atrás no placar, vira com primeiro tempo impecável, relaxa demais e leva dois gols na segunda etapa

Em uma partida repleta de alternativas, o Newcastle derrotou o Nottingham Forest por 4 a 3, neste domingo (23), pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resuldado, a equipe da região da Nortumbria encerrou a rodada na quinta posição na tabela, com 44 pontos. O Forest, todavia, tem 47, mas pode cair de terceiro para quarto, a depender do resultado de Manchester City x Liverpool. Os gols dos anfitriões foram de Miley, Murphy, Isak (2), enquanto Hudson-Odoi, Milenkovic e Yates anotaram para o adversário.

O próximo desafio do Newcastle é ninguém menos que o líder Liverpool, em Anfield, quarta-feira (26). O Forest recebe o Arsenal, na mesma data e pela mesma competição.