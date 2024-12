Fotofestival Solar encerra edição com show da Letrux e público cheio

Letrux homeganeia Lulu Santos em show na Estação das Artes, durante 3ª edição do Festival Solar / Crédito: Rayane

A terceira edição do Fotofestival Solar chega ao fim neste domingo, 15, após reunir exposições de fotografia com lançamento de fotolivros e programações musicais ao longo de cinco dias. Realizado pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult) e pelo Instituto Mirante de Cultura e Arte, o Fotofestival Solar propõe multiformatos artísticos que evidenciam a fotografia documental como importante ferramenta de compreensão do Brasil e dos países vizinhos.

No sábado, penúltimo dia de evento, ocorreram importantes lançamentos de obras na Pinacoteca do Ceará e show da cantora carioca Letrux, que se apresentou na Estação das Artes. Segundo a coordenadora do Solar, Iana Soares, todas as atividades promovidas neste ano pelo festival foram um "sucesso".

Fotofestival Solar: fotografia para entender o mundo “A gente está tendo um público muito bom para todos os momentos. O festival está sendo bem frequentado por gente de dentro e de fora do Estado", afirma a coordenadora do Fotofestival Solar, Iana Sores. "Como destaque, nós temos as exposições coletivas, que reúnem um grande número de artistas e que chamam a atenção das pessoas durante todo o evento." Iana também destaca que o evento é um espaço que convida o público a ampliar o olhar artístico: “A música atrai muita gente, que, por meio de uma Letrux ou da Ana Frango Elétrico, acaba conhecendo quase 300 artistas brasileiros e internacionais que estão produzindo arte por meio da fotografia”.

“É muito legal imaginar que o campo cultural conversa entre si para que a gente amplie nossa percepção e entendimento sobre o mundo. Isso ajuda as pessoas a entenderem mais da própria vida, sobre o país onde mora e sobre as relações que ela constrói”, complementa. Confira galeria do Fotofestival Solar: Lançamento de livros na 3ª edição do Festival Solar Crédito: Rayane Mainara/Divulgação Letrux homeganeia Lulu Santos em show na Estação das Artes, durante 3ª edição do Festival Solar Crédito: Rayane Letrux homeganeia Lulu Santos em show na Estação das Artes, durante 3ª edição do Festival Solar Crédito: Rayane Para a visitante Paula Lima, o evento conquista pela possibilidade de conhecer outros artistas: “Aqui é um espaço de muita troca porque vêm artistas e fotógrafos do País todo, é como um ponto de encontro. Eu sou produtora e curadora cultural de Natal, Rio Grande do Norte, e aqui acabo tendo contato com muita gente. Além do networking, é um local de aprendizado, já que oferece oficinas, palestras e exposições muito interessantes”.

Quem também passeava pelo espaço da Pinacoteca neste sábado, 14, era o diretor do Fotofestival Solar, Tiago Santana, que possui interesse pessoal pela fotografia. “Eu virei fotógrafo devido aos festivais. Eu virei fotógrafo por duas razões: por ter nascido no Cariri, com todo o universo visual daquela região, que é muito importante para mim; e porque eu participei de um projeto da Funarte nos anos 1980”, conta. Ele complementa: “Para mim, os festivais fazem parte do meu projeto de aprendizado. É sempre um momento muito rico de encontros presenciais e trocas de diferentes regiões. É quando podemos juntos pensar um pouco sobre o Brasil e suas conexões por meio das imagens”. Fotofestival Solar: “Eu gosto de ver arte” A poucos metros de Tiago, ficava a exposição de Claudia Andujar, “Minha vida em dois mundos”, onde diversas famílias com crianças entravam para a visitação. Acompanhada do filho e de dois sobrinhos, estava Denise Bezerra, que defende o acesso à arte desde a infância.

“Eu trouxe eles porque a cidade está vivendo essa cultura à flor da pele e a Pinacoteca é um grande presente. Eu sempre levo meu filho em todas as exposições que a gente tem oportunidade, tanto aqui quanto fora do Brasil. É muito importante que as crianças tenham contato com a arte desde pequenos, eu sempre prezo muito por isso”, afirma Denise, interrompida pelo filho Bento, de 8 anos. “Aqui é um dos melhores lugares do mundo”, exclama a criança. A prima Mayla, da mesma idade, entra para a conversa e complementa: “Eu gosto de ver arte”. Letrux homeganeia Lulu Santos em show na Estação das Artes, durante 3ª edição do Festival Solar Crédito: Rayane