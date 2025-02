Mariah Carey anuncia show em palco flutuante no rio Guamá, em Belém

Carey deve cantar no evento "Amazônia Para Sempre" no dia 17 de setembro, em um palco de 25 metros em forma de vitória-régia, que vai flutuar sobre o rio Guamá , como ela confirmou em entrevista ao Fantástico no domingo, 23.

Após o recém anúncio da participação de Mariah Carey no festival The Town , em São Paulo, a cantora norte-americana confirmou uma nova apresentação em solo brasileiro ainda em 2025. O show deve ocorrer sobre o rio Guamá, em Belém, utilizando um palco flutuante .

Além da dona de hits como “Obsessed” e “Without you”, outras cantoras têm passagem confirmada pelo palco. Entre nomes confirmados estão: Ivete; Joelma; Dona Onete; Gaby Amarantos e Zaynara.

A ocasião está prevista para acontecer dois meses antes da capital do Pará sediar a 30° Conferência das Partes para o Clima (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU). Para rever as condições do planeta diante os efeitos do aquecimento global.

Mariah Carey: "estou animada, mas um pouco assustada"

Durante a entrevista, Mariah foi questionada “Você está preparada para o calor?”, pergunta a repórter. "Desde que haja um lugar para me abrigar, estarei bem", responde Mariah.