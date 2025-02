Museu Orgânico celebra um ano de existência na Barra do Ceará

Símbolo cultural da Barra do Ceará, Albertu’s Restaurante celebrou seu primeiro ano como Museu Orgânico com programação especial

Há 60 anos como uma das principais referências culinárias da Barra do Ceará, o Albertu’s Restaurante se tornou o primeiro Museu Orgânico de Fortaleza há um ano, destacando-se como um espaço de valorização da gastronomia litorânea e um ponto de memória da colonização do Ceará.

Inaugurado em fevereiro de 2024 pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), o Espaço Gastronômico Cultural Albertu’s Restaurante comemorou seu primeiro aniversário nesta sexta-feira, 21, com programação cultural.

Na sexta-feira, 21, o espaço contou com programação musical , atividades interativas, intervenção de palhaçaria, recreação e um circuito de checagem de saúde para os presentes.

A comemoração também teve caráter esportivo, por meio da presença do Sesc Ativo , projeto que incentiva a prática consciente e permanente de exercícios físicos .

O que são os Museus Orgânicos

Criado pelo Sesc, em parceria com a Fundação Casa Grande, sediada em Nova Olinda, o projeto Museus Orgânicos busca fortalecer uma rede de lugares de memória, ativando espaços que preservam tradições culturais.

Atualmente, o Ceará conta com 22 museus orgânicos, e antes de receberem essa chancela, os locais passam por pesquisas e estudos para garantir a valorização de suas referências coletivas e culturais, como foi feito com o estabelecimento de Alberto de Souza, proprietário do Albertu’s Restaurante.