Ateliê Casa de Zé Tarcísio é inaugurado em bairro de Fortaleza

Zé Tarcísio, referência das artes visuais do Ceará, é homenageado com abertura do Museu Orgânico Ateliê Casa de Zé Tarcísio Crédito: Augusto Pessoa/Divulgação

Nesta sexta-feira, 22, o Ateliê Casa de Zé Tarcísio é inaugurado no bairro Cidade 2000, em Fortaleza. Referência das artes visuais do Estado, o artista cearense abre as portas de sua residência, agora transformada em um Museu Orgânico, a partir das 17h30min. Reunindo objetos pessoais, fotografias, instrumentos do ofício, vestimentas e obras de arte, o local busca apresentar aos visitantes as histórias e vivências do homenageado, fortalecendo a conexão do artista com o público.

Zé Tarcísio, referência das artes visuais do Ceará, é homenageado com abertura do Museu Orgânico Ateliê Casa de Zé Tarcísio Crédito: Augusto Pessoa/Divulgação

A inauguração do Ateliê Casa de Zé Tarcísio faz parte da agenda de aberturas de novos Museus Orgânicos, realizado pelo Sistema Fecomércio, por meio do Sesc, e em parceria com a Fundação Casa Grande. Leia também | Símbolo da Barra do Ceará, Albertu's restaurante vira 1° Museu Orgânico de Fortaleza “Os Museus Orgânicos são cenários vivos da cultura popular. Dão voz e destaque às comunidades, preservam saberes e tradições, e ainda promovem o turismo e a cultura” comenta Luiz Gastão, presidente do Sistema Fecomércio Ceará, em comunicado enviado à imprensa.