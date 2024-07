Plantando Ciclos: plantio de árvores na Barra do Ceará é realizado pela Prefeitura

A Prefeitura de Fortaleza realizou o plantio de árvores na rua Senador Robert Kennedy, no bairro Barra do Ceará, na Capital. A ação é parte do programa Plantando Ciclos e faz parte do Pedala Mais, uma iniciativa criada pela Prefeitura, que engloba vários projetos de inovação, infraestrutura e sustentabilidade. Ação na Barra do Ceará foi no último dia 10.

Ao todo, 40 árvores já foram plantadas na rua Senador Robert Kennedy, da av. Leste-Oeste até a av. Francisco Sá. Segundo a assessoria de comunicação da Secretaria da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), o plantio é realizado após uma análise de necessidade do local. A escolha das infraestruturas cicloviárias é feita a partir de uma análise do volume de ciclistas e das ilhas de calor na Capital.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda de acordo com a pasta, os estudos apontam que na avenida Beira-Mar foram registrados 1.453 ciclistas em horário de pico, na Carapinima 593 ciclistas por dia e 290 na rua Senador Robert Kennedy. Essas avenidas foram beneficiadas com o programa.