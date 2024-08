Encantarias e Histórias Orais: livros sobre os Museus Orgânicos são lançados na abertura da 25ª Mostra Sesc Cariri de Culturas

Os terreiros vivos fazem parte do tema da 25ª edição da Mostra Sesc Cariri de Culturas que iniciou nesta quinta-feira, 22, e segue até o domingo, 25, trazendo uma programação diversa com mais de 308 ações, distribuídas nos 28 municípios da região Cariri e 4 do Centro-Sul do Ceará.

Um dos pontos altos do evento foi o lançamento dos volumes I e II dos livros 'Sesc Museus Orgânicos' espaços que preservam as memórias e legados dos Mestres e Mestras dos 19 museus mapeados pelo Sesc. O lançamento ocorreu durante uma coletiva de imprensa na unidade do Sesc Juazeiro do Norte nesta quinta-feira, 22. Os livros estarão disponíveis para a venda após o evento, valores e locais de venda serão divulgados nos canais de comunicação da instituição.

Segundo Alemberg Quindins, Gerente de Cultura do Sesc Ceará, o Cariri é um verdadeiro caldeirão cultural, onde as fronteiras entre Ceará, Piauí, Pernambuco e Paraíba se encontram, potencializadas pela presença da Chapada do Araripe: “Você vê que do lado da chapada, de lado, você tem Luiz Gonzaga, a gente que mora aqui tem essas festas como a Pedra do Reino, ali, a festa da missa do vaqueiro, a festa do Gonzagão, isso é uma coisa muito nossa. Então, uma coisa que é uma região cultural é justamente o que nós chamamos de território cultural.”