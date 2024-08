Coldplay aceita convite de Lula e volta ao Brasil em 2025

O show deve ocorrer dias antes do início da COP30 , marcado para 10 a 21 novembro de 2025, e será realizado no Estádio Mangueirão, localizado na capital paraense.

A informação foi divulgada pelo jornal O Liberal, que detalhou que o anúncio oficial da banda no evento será feito em breve pelo governador do Pará, Helder Barbalho (MDB).

Coldplay deve voltar ao Brasil em 2025

A presença do Coldplay no evento em Belém foi anunciada por Lula em meados de março de 2023, quando a banda fazia uma série de shows no País com a turnê “Music Of The Spheres Tour”.

Na época, Chris Martin, vocalista da banda, presenteou o presidente com um violão autografado e debateu com o político sobre combate à fome, sustentabilidade e meio ambiente.