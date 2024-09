Lady Gaga teve que 'desaprender a cantar' para seu papel em Coringa

"Coringa: Delírio a Dois" conta com Lady Gaga interpretando Harley Quinn e é a continuação do filme que rendeu o Oscar de Melhor Ator para Joaquin Phoenix

"Trabalhamos muito na forma como cantamos. Para mim foi, de certa forma, como desaprender a cantar, esquecer como respirar e deixar a música emergir totalmente do personagem", declarou a megastar do pop em entrevista coletiva antes da estreia oficial.

Lady Gaga confessou, nesta quarta-feira, 4, que teve que "desaprender a cantar" para o seu papel como par romântico do Coringa em " Coringa: Delírio a Dois ", a segunda parte do filme dedicado a esta personagem, repleto de performances musicais, e apresentado em competição em Veneza.

Nesta segunda parte, os fãs acompanham a aparição da namorada do Coringa , Harley Quinn, e diversas surpresas. Ambos executam diversos números musicais e danças, juntos ou sozinhos.

"Eram músicas que Arthur (o personagem do Coringa) poderia ter cantado quando era pequeno, com sua mãe", acrescentou o diretor do filme, Todd Philipps, que também dirigiu a primeira parte.

"Tentei imitar esse tipo de som. Mas pensei, 'Espere um minuto, Arthur não é isso'", explicou Phoenix. "E ela me disse: ‘vamos cantar ao vivo’. E eu respondi: ‘não, de jeito nenhum'", revelou o ator, rindo, ao lado de Lady Gaga.

"Mas então fizemos isso, porque era a única maneira. Todas as apresentações foram ao vivo" durante as gravações, explicou ele.