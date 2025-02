Paulinho da Viola retorna a Fortaleza para show em abril; confira

O músico Paulinho da Viola retorna a Fortaleza para show no mês de abril. Apresentando a turnê “Quando o samba chama”, o momento será realizado no Iguatemi Hall, casa de shows localizada no bairro Edson Queiroz.

A apresentação de Paulinho da Viola em Fortaleza acontece pouco mais de um ano após a última passagem do artista carioca na capital cearense. Na ocasião, o músico celebrou os mestres do samba em show no Aterrinho da Praia de Iracema, durante a programação do Carnaval de 2024.

A venda dos ingressos para o novo show de Paulinho da Viola em Fortaleza tem início nesta quarta-feira, 19, às 12 horas, no site Ingresse.com e na bilheteria presencial do Iguatemi Hall. Informações sobre valores não foram divulgadas.

