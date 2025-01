Réveillon de Fortaleza: clima na Praia de Iracema é de esperança

Público reunido no Aterro da Praia de Iracema para celebrar o Réveillon de Fortaleza 2025 / Crédito: Fabio Lima/O POVO

Nesta terça-feira, 31, moradores, turistas e empreendedores movimentam o Aterro da Praia de Iracema para celebrar o Réveillon de Fortaleza 2025. Com a programação de shows iniciada às 18h30min, a festa reúne um público animado, movimenta o comércio local e cria um clima de esperança e celebração para a chegada do novo ano. LEIA TAMBÉM | Réveillon 2025 em Fortaleza: confira horários dos shows da virada

Localizada na grade, bem próxima ao palco, Glaucia Monteiro, 50, se diverte com a apresentação de Paulo Benevides - que em seu repertório mescla MPB e canções clássicas internacionais. "Eu estou aqui desde às 16 horas, ansiosa para Joelma subir e cantar as mais famosas do Calypso", adianta a faxineira.

Ao lado de outras pessoas que "madrugaram" no Aterro para garantir o melhor lugar para aproveitar a noite da virada, Glaucia compartilha seus desejos para o novo ano: "Muita paz, muita saúde pra todos nós!". Famílias e amigos reunidos aguardam o início da queima de fogos no Reveillón de Fortaleza 2025 Crédito: Fabio Lima/O POVO Réveillon 2025: vendas aumentam na noite da virada O clima de esperança contagia também quem está trabalhando na festa da Virada. Instalado próximo à entrada do Aterro da Praia de Iracema, Paulo Ramos, 54, anuncia animado que as vendas de pipoca vão ser boas nesta noite.

O pipoqueiro Paulo Ramos anuncia que as vendas de vão ser boas na noite da virada de 2024 para 2025 Crédito: Fabio Lima/O POVO Réveillon de Fortaleza: mudanças nas atrações não desanimam público Mesmo com a redução das atrações, o que causou polêmica entre o público, as pessoas continuam animadas com a programação. É o que comentam Thiago Sousa e Ariadne Macedo, que chegaram às 19h e posicionaram seus bancos em um dos locais mais disputados do Aterro da Praia de Iracema. "A gente veio para poder assistir aos shows de Vanessa da Mata e do Paralamas do Sucesso", diz a confeiteira. Ansiando para os novos dias que vão chegar, o vendedor também compartilha os desejos de "muita saúde, primeiramente, e prosperidade".