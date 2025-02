CCBNB realiza conversa gratuita sobre o pensamento de Nietzsche

Conversa sobre Nietzsche faz parte do Conversas Filosóficas e acontece no CCBNB nesta quinta, 20

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) será palco para o evento "Conversas Filosóficas: Nietzsche no Antropoceno" .

Na ocasião, serão explorados a vida e a obra do autor, as potencialidades de seu pensamento e as aplicações de seus estudos no período nomeado por filósofos, antropólogos e ambientalistas como antropoceno.