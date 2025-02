CCBNB promove Pré-Carnaval com cortejo pelo Centro no sábado, 15

Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza (CCBNB) promove cortejo de Pré-Carnaval nas ruas do Centro neste sábado, 15 / Crédito: Reprodução/Instagram @ccbnb_fortaleza

O fim de semana em Fortaleza será repleto de eventos de Pré-Carnaval. Celebrando o encontro e a diversidade de estilos e ritmos, a capital cearense recebe neste sábado, 15, um cortejo especial promovido pelo Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB). Marcando a reabertura do equipamento cultural – que fechou por um mês para reforma estrutural e retornou com programação no início de fevereiro –, o momento será realizado nas ruas do Centro a partir das 10 horas.

Com participação de grupos musicais, batuqueiros e dançarinos, o cortejo tem início na Praça Waldemar Falcão, a Praça dos Correios. Após a concentração, a festa segue para o Raimundo do Queijo, um dos polos mais tradicionais do Ciclo Carnavalesco.