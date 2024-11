Conheça Lucia Helena Galvão, referência da filosofia no Brasil

Conheça a história da professora e filósofa Lúcia Helena Galvão Crédito: Aurelio Alves/O POVO

Lúcia Helena Galvão é uma das maiores referências da filosofia no Brasil. Professora, palestrante e escritora, a filósofa é conhecida no País pelos trabalhos que desenvolve na Nova Acrópole, organização internacional que promove a Filosofia, Cultura e Voluntariado ao redor do mundo. Em homenagem à semana da filosofia, a professora Lúcia Helena Galvão vai ministrar uma palestra em Fortaleza, capital do Ceará, no Centro de Eventos, nesta sexta-feira, dia 22 de novembro. Intitulado "Com superar os limites internos", o evento promove reflexões acerca das limitações individuais que cada ser humano impõe para si.

Saiba quem é Lúcia Helena Galvão Lúcia Helena Galvão é professora, escritora e palestrante brasileira. Ela ministra aulas e palestras sobre temas relacionados a filosofia clássica, ética, autoconhecimento e espiritualidade. Seu estilo didático e inspirador atraiu uma grande audiência, tanto presencialmente quanto por meio de vídeos nas redes sociais. Além de ser uma figura de destaque na Nova Acrópole, Lúcia Helena é autora de 12 livros que exploram temas filosóficos e poéticos, incluindo obras como Palavras de Poder e A Força de um Ideal.

Em suas palestras, que conectam conceitos de grandes filósofos ao cotidiano, Galvão costuma pedir para que as pessoas imaginem que Platão, filósofo da Grécia Antiga, viaja no tempo e encontra-se com elas, fazendo a seguinte pergunta: "Quem é você?" A reflexão a partir dessa pergunta é pensar em si como indivíduo que possui virtudes e propósito, deixando de lado a ideia superficial de que pode-se definir em um nome, um CPF, uma formação ou até uma profissão, mesmo que exista sucesso. Para ela, projetos são bons, mas não servem para justificar uma vida.

Ao ser questionada pela mesma reflexão, Lúcia disse que caso Platão Filósofo grego considerado um dos principais pensadores de sua época (428 a.C.-347 a.C.) lhe perguntasse quem ela é, responderia que é uma pessoa com a meta de crescer como ser humano e contribuir para o crescimento da humanidade. "O que nos define, nosso 'nome interno', está intimamente relacionado ao bem que desejamos fazer a nós mesmos e ao mundo, ou seja, ao nosso ideal. Esse 'nome interno' está no horizonte, representando um propósito a ser alcançado", explica a filósofa. Ela destacou que, quando não se tem um referencial claro de vida e não se sabe onde se quer chegar, é difícil desenvolver uma identidade profunda.

Lúcia Helena Galvão: história de vida Lúcia Helena Galvão nasceu em 1963 no Rio de Janeiro e morou lá até os 9 anos de idade, quando sua família se mudou para Brasília devido ao emprego de seu pai, que a época era bancário. Quando adulta, Galvão morou em Belém do Para e em João Pessoa, onde começou seus estudos na Nova Acrópole. Seu interesse pela filosofia surgiu ainda na adolescência, embora na época ela não soubesse que esse era o nome da área que a atraía. Admiradora de ela percebeu algo especial nas obras desses autores que lhe despertavam o puro amor à sabedoria, mas não compreendia exatamente o motivo. Aos 24 anos, após se frustrar com a experiência na Filosofia Acadêmica, que não despertou seu interesse, ela conheceu a Nova Acrópole. A partir desse contato, encontrou uma filosofia prática e vivencial, alinhada ao seu desejo de se tornar uma pessoa melhor e mais comprometida com a humanidade.