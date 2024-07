CCBNB Fortaleza celebra 26 anos com programação gratuita; confira

Em celebração aos 26 anos de funcionamento do CCBNB em Fortaleza, o equipamento realiza programação gratuita entre os dias 13 a 21 de julho. Durante o período, o espaço oferece shows, saraus literários, mostra de cinemas e espetáculos.

A programação conta com nomes como o cantores paulistas Renato Braz e Vanessa Moreno, e a cantora cearense Makem, participante do The Voice. Ex-integrante do Kid Abelha, retorna com seu show solo George Israel. Tesouro Vivo da Cultura Cearense, Macaúba do Bandolim apresenta seu repertório de sambas e choros. E os cearenses Edinho Vilas Boas e Edmar Gonçalves estreiam parceria inédita com o show "Cumplicidades".

O espaço criado em 1998, conta com três palcos para espetáculos, além de galeria de arte, espaço de exposições, biblioteca, além de promover projetos de circulação pela Cidade e ações em outros espaços.