Sob Sol forte, foliões curtem pré-Carnaval na Praça da Gentilândia

Às 15 horas, o pré-Carnaval neste domingo, 16, teve um convidado já conhecido pelos foliões, embora ignorado: o Sol. É ele que acompanha o ritmo das canções na Praça da Gentilândia, no bairro Benfica, enquanto as batidas (e a bebida) fazem o público esquecer do calor. LEIA MAIS| Pré-Carnaval em Fortaleza: programação completa de sexta, 14, a domingo, 16

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No meio da festividade, uma “roleta viva” atrai os curiosos. Trajada de saiote vermelho, representando a cor da loja que trabalha, a analista de marca Jessyca Alves, 25, é um destaque que rivaliza o glitter e as fantasias coloridas.

“Essa composição é o que eu já tinha em casa. Sempre eu faço isso”, diz a mulher-roleta. “A referência foi uma fantasia de palhaça, por isso estou com essa gravatinha” Com a promessa de brindes (inclusive óculos gratuitos), Jessyca está rodeada por um pequeno grupo de seguidores. Todos esperam, ansiosos, pela chance de testar a sorte na folia carnavalesca. “A gente é muito presente nesses eventos aqui de Fortaleza”, revela a profissional. “A Gentilandia é próxima de uma loja que temos, então juntamos o útil ao agradável”.

Se o empreendimento parece andar lado a lado com a folia, tem que decida curtir o dia por um motivo bem mais simples: a festa lembra que o Carnaval está batendo na porta. A frase, inclusive, se conecta com as apostas das gêmeas Jamile e Janice Menezes para a nova trilha sonora do Carnaval: "O Verão Bateu em minha Porta", de Ivete Sangalo.