Carnaval 2024: Festival Jazz & Blues homenageia Rodger Rogério

A edição 2024 conta ainda com o retorno do Egberto Gismonti a Guaramiranga, após 17 anos de sua apresentação no Festival Jazz & Blues. Além dele, o evento conta com shows do percussionista Marco Lobo, do baterista Pantico Rocha, do acordeonista Nonato Lima e o encontro do pianista e compositor Nico Rezende com a cantora Jane Duboc.

Este ano, quando o festival completa 25 anos, o homenageado será o cantor e compositor cearense Rodger Rogério . Um dos principais representantes da geração conhecida como Pessoal do Ceará, o autor de “Retrato Marrom” e “Barco de Cristal” comemora seus 80 anos com show “ 80 anos – Bossa, Jazz e Algo mais ”, em que destaca seu lado intérprete acompanhado de Tito Freitas (teclado), Alex Moreira (trompete), Nélio Costa (contrabaixo acústico), André Benedecti (bateria) e o maestro Luciano Franco (guitarra e arranjos).

Nos dias 10 a 13 de fevereiro, o município de Guaramiranga recebe mais uma edição do Festival de Jazz & Blues. Com shows, bate-papo, atividades formativas e infantis, o evento se espalha pela cidade, desde a manhã nas igrejas da Gruta e da Matriz, até a noite, na Cidade Jazz & Blues, com toda a programação gratuita.

Do sábado, 10, até a segunda, 12, o restaurante Basílico (praça central de Guaramiranga) recebe o Café no Tom, projeto de entrevista aberta com algumas das atrações do festival. Na terça-feira, 13, a programação começa com matinal nas Igreja da Gruta, às 9 horas, e da Igreja da Matriz, às 11 horas. Na Igreja da Gruta, o show será com o duo Nélio Costa (baixo) e Tito Freitas (piano) e na Matriz será Thiago Rocha (sax) e Stênio Gonçalves (guitarra). Às 10 horas, na Praça do Teatro, o Projeto Miudinho apresenta "Ou Isto ou Aquilo", um espetáculo musical educativo para crianças e que agrada também aos adultos, com poemas do livro homônimo de Cecília Meireles musicados por Celso Delneri.

Os shows principais seguem acontecendo na Cidade Jazz & Blues, nome dado à tenda montada no Estádio Municipal Jean Bardawil, com sessões diárias às 17 e às 21 horas. A programação se completa com ações formativas de sábado, 10, a terça, 13, a partir das 10 horas da manhã. As ações voltadas para estudantes de música acontecem na sede da Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga (Agua), no centro da cidade.

Confira a lista de atrações do Festival de Jazz & Blues

Rodger Rogério – Cantor, compositor, músico, ator e professor cearense será homenageado nesta edição e apresenta o show "80 anos - Bossa, Jazz e Algo Mais. Destaque da geração conhecida por "Pessoal do Ceará", ele apresenta standards do jazz que influenciaram a música do Brasil, canções brasileiras de influência jazzística, clássicos da era do samba-canção acompanhado por Tito Freitas (teclado), Alex Moreira (trompete), Nélio Costa (contrabaixo acústico), André Benedecti (bateria) e Luciano Franco (guitarra e arranjados)

Egberto Gismonti – Um dos grandes mestres da música do Brasil para o mundo, está de volta ao Festival Jazz & Blues depois de 17 anos. O multi-instrumentista, compositor e arranjador é conhecido por transcender fronteiras entre o popular e o erudito. É autor de temas clássicos como "O sonho", "Loro" e "Palhaço".

Marco Lobo – O percussionista baiano vem com um time de grandes músicos para apresentar um show vibrante, tendo a percussão e os ritmos brasileiros como referência. São eles Erivelton Silva (Bateria), Gastão Villeroy (baixo), Kiko Continentino (teclado) e Marcelo Martins (sax e flauta).

Manassés de Sousa e Pablo Fagundes – O violão de Manassés e a harmônica de Pablo sobem ao palco do Festival Jazz & Blues para um show inédito, acompanhados por Miqueias dos Santos (baixo), Tito Freitas (piano) e Adriano Azevedo (bateria). Manassés de Sousa é um multi-instrumentista e compositor cearense. Pablo Fagundes, harmonicista, produtor e compositor brasiliense, é uma referência da mais moderna música brasileira.