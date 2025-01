Exposição imersiva 'Fósseis do Cariri' estreia no MIS; saiba mais

Exposição imersiva "Fósseis do Cariri" no MIS / Crédito: Divulgação

Estreia neste sábado, 11, no Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS), a exposição imersiva “Fósseis do Cariri” cujo intuito é recriar os ecossistemas fossilizados da Bacia do Araripe. A mostra conta com cinco dinossauros, nove pterossauros, dois crocodilomorfos, duas tartarugas, 16 peixes e mais de 15 espécies de plantas, resultando em mais de 50 espécimes recriados por paleoartistas experientes.

A atração, com duração de 15 minutos, é constituída por vídeos, ilustrações e animações 2D e 3D, para exibir a exuberância dos ecossistemas retratados.

A ideia é transportar os visitantes para 100 milhões de anos atrás, no meio do período Cretáceo, quando dinossauros, pterossauros, tartarugas e outras formas de vida que habitavam o que hoje conhecemos como a Chapada do Araripe. A obra é dirigida pelo professor do curso de Sistemas e Mídias Digitais da Universidade Federal do Ceará (UFC), Adriano Oliveira, e produzida pelo Laboratório de Visualizações Interativas e Simulações (Labvis-UFC), em parceria com a Lunart Estúdio de Animação. Exposição imersiva "Fósseis do Cariri" no MIS Crédito: Deivyson Teixeira/ Divulgação Exposição imersiva "Fósseis do Cariri" no MIS Crédito: Deivyson Teixeira/ Divulgação Exposição imersiva "Fósseis do Cariri" no MIS Crédito: Divulgação Exposição imersiva "Fósseis do Cariri" no MIS Crédito: Divulgação Exposição imersiva "Fósseis do Cariri" no MIS Crédito: Divulgação Exposição imersiva "Fósseis do Cariri" no MIS Crédito: Divulgação Exposição imersiva "Fósseis do Cariri" no MIS Crédito: Divulgação Exposição imersiva "Fósseis do Cariri" no MIS Crédito: Divulgação