'Funk Generation': Anitta perde categoria no Grammy 2025; saiba mais

O disco "Funk Generation" foi um dos representantes do Brasil no Grammy 2025 / Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

A cantora Anitta perdeu a categoria na qual estava indicada no Grammy 2025. A artista concorreu com o álbum Funk Generation, lançado no ano passado. Ela ainda não se pronunciou sobre o resultado. CLIQUE E CONFIRA | Saiba mais sobre o Grammy 2025

A vencedora de Melhor Álbum de Pop Latino foi a colombiana Shakira, com o álbum "Las Mujeres Ya No Lorran". O disco da cantora traz músicas com letras que refletem o momento de sua separação com o jogador Gerard Piqué, que ganhou bastante destaque na mídia.

Já Funk Generation foi idealizado por Anitta durante um momento delicado de saúde. “Eu estava muito doente. Tive que fazer exame de câncer, fiquei muito mal. Achei que fosse morrer por um tempo", confessou. E completou: "Já que vou morrer, vou fazer o melhor álbum da minha vida". CONHECE O DISCO? Saiba mais sobre o Funk Generation O álbum foca na diversidade do gênero brasileiro, para além do tradicional. É ainda trilíngue: cantado em português, inglês e espanhol e conta com participações de artistas como Sam Smith, Bad Gyal e Pedro Sampaio.

A artista está viajando com a turnê carnavalesca, Ensaios da Anitta, e justificou a ausência pelo fato de já haver um show marcado para este domingo, 2, em Campinas, no interior de São Paulo. Segundo ela, uma mudança nas datas da turnê ocasionaria o cancelamento das férias, algo fora de cogitação. "E, hoje em dia, para cancelar minhas férias só se eu cair morta mesmo. Nada vai fazer cancelar as minhas férias", disse ela.