Milton Nascimento perde categoria no Grammy 2025; saiba mais

O cantor brasileiro Milton Nascimento perdeu a categoria de Melhor Álbum de Jazz com Vocal, no 67º Grammy Awards. O anúncio ocorreu na noite deste domingo, 2, durante as entregas feitas antes do início transmitido da cerimônia.

A vencedora foi Samara Joy, pelo álbum A Joyful Holiday. No Grammy 2023, ela venceu de outra brasileira: a cantora Anitta, na categoria de Melhor Revelação.