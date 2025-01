Gerson Brenner, ex-ator da Globo, é internado em São Paulo

O ator paulista Gerson Brenner foi internado na quinta-feira, 30, no Hospital São Luiz, em São Paulo. De acordo com o boletim médico, Gerson está em “tratamento com antibioticoterapia para tratar quadro infeccioso pulmonar”.

“O Sr. Gerson dos Santos Oliveira, conhecido como Gerson Brenner, se encontra internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz Itaim em tratamento com antibioticoterapia para tratar quadro infeccioso pulmonar”, detalha o comunicado.