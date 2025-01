Simone Mendes anuncia pausa nos shows para recuperação após cirurgia

Em um vídeo publicado nesta quinta-feira, 30, Simone detalhou que está se recuperando de um procedimento para "harmonizar o processo de emagrecimento" . Ela mencionou que, após perder mais de 30 kg, havia algumas áreas do corpo que precisavam de ajustes, como a flacidez nas coxas, que não podia ser resolvida apenas com exercícios ou dietas.

Simone Mendes anunciou em suas redes sociais que vai tirar uma pausa de cerca de duas semanas para se recuperar de uma cirurgia estética realizada recentemente . A cantora, que tem passado por um processo de emagrecimento nos últimos dois anos, aproveitou para explicar aos seguidores os motivos por trás do procedimento e tranquilizá-los sobre seu estado de saúde.

“Como eu sou mãe de duas crianças e tinha muito excesso de peso porque sou muito pequenininha, era muito peso para a minha altura. Então ao longo do tempo precisei fazer essas correções para que eu me sinta confortável e bem comigo mesma”, desabafou.

“ Eu perdi mais de 30kg . E tinham uns detalhezinhos que precisavam de ajustes. Eu tinha uma flacidez de coxa terrível e nada resolvia, porque o excesso de peso que eu tive, e a perda dele, fizeram com que a firmeza da pele não voltasse", explicou.

A cantora aproveitou para tranquilizar os fãs e afirma que sua recuperação vai bem. “Estou aqui em off, tranquilinha por conta da cirurgia e que, por sinal, foi bem grande. Então, estou aqui de repouso. Só morrendo de saudade do marido, que ele ficou em casa com o Henry, que tem aula”, disse Simone, deixando claro que logo estará de volta aos palcos após a recuperação.

Simone também anunciou que, após o Carnaval, fará uma nova pausa para outro procedimento relacionado ao seu processo de emagrecimento, mas garantiu que tudo está sob controle e que está cuidando bem da sua saúde.

Por Heider Sacramento, Correio 24 horas