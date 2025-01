Projeto seleciona músicos cearenses para evento internacional

A 10ª edição da Feira Internacional de la Música de Guadalajara (FIM GDL) ocorre entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março, no México, e os artistas cearenses terão a oportunidade de participar.

A Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), através do programa Ceará Criativo, selecionará um projeto musical e cinco programadores de festivais de música do Estado para participarem do evento.