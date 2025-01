Loja de prints exclusivos é aberta no Dragão; conheça a Printshop

Print de Tinho, artista de São Paulo, pode ser adquirido na loja Printshop de Fortaleza / Crédito: Tinho/Divulgação

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura recebe uma nova loja especializada em desenhos e gravuras. Aberta desde novembro de 2024, a Printshop Fortaleza ganha evento de inauguração nesta sexta-feira, 31, a partir das 19 horas. O momento conta com discotecagem do DJ Albano Seletor. Idealizado por Mário Sanders e Narcélio Grud, a loja traz em seu catálogo artistas do Ceará e nomes do meio de estados do Brasil e de outros países. “A gente sempre teve essa vontade de poder fazer um movimento através da gravura. Não propriamente uma galeria, mas uma loja onde pudéssemos comercializar as obras, além de também difundir ainda mais a arte da gravura”, explica Mário.

O sócio conta que o novo estabelecimento na Capital faz parte de uma parceria com a Printshop de São Paulo, localizada na Galeria do Rock, que foi motivada pela estabilização da marca no segmento nacional. “Eles já são consolidados junto aos artistas de lá e também aos de fora. A ideia desse movimento junto ao Cláudio Iso (sócio da Printshop SP) é fazer esse intercâmbio”, acrescenta ao afirmar que um dos objetivos dos cearenses é integrar artistas locais a essa relação e dar oportunidade para serem vistos e tenham suas criações comercializadas em diversos locais. Print de Rafael Lima Verde, artista do Ceará, pode ser adquirido na loja Printshop de Fortaleza Crédito: Rafael Lima Verde/Divulgação Print de Narcelio Grud, artista do Ceará, pode ser adquirido na loja Printshop de Fortaleza Crédito: Narcelio Grud/Divulgação Print de Carlos Dias, artista de São Paulo, pode ser adquirido na loja Printshop de Fortaleza Crédito: Carlos Dias/Divulgação Print de Mari Pavanelli, artista de São Paulo, pode ser adquirido na loja Printshop de Fortaleza Crédito: Mari Pavanelli/Divulgação

Entre os nomes que podem ser encontrados no estabelecimento, estão os artistas cearenses Carlus Campos (do O POVO), Charles Lessa, Eduardo Eloy, Frnklin Stein, Gerson Ipirajá, Jabson, Luci Sacoleira, Marco Ribeiro, Mario Sanders, Narcélio Grud, Rafael Lima Verde e Zé Tarcísio. Na proposta de ir além de uma loja de prints e gravuras, a Printshop também terá uma programação voltada para atividades de formação e troca de conhecimento, na qual já existe um planejamento de oficinas e debates com artistas locais e de fora. Leia também | Twenty One Pilots e fãs viram um só em show arrebatador em São Paulo