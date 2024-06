O que é brat? Meme com novo álbum de Charli XCX tinge as redes de verde

Em entrevista à edição de Singapura da revista Vogue, Charli comentou o uso do verde-neon na capa do álbum. “Eu queria usar um tom de verde agressivo, ofensivo e fora dos padrões para passar a ideia que algo está errado”, explicou.

Como estratégia de divulgação, a cantora usou caminhões revestidos de luzes LED verdes em cidades como Londres e Paris.

Além disso, todas as capas de seus álbuns disponíveis nas plataformas digitais foram adaptadas à identidade visual do novo projeto.

