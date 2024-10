É brat? Como Charli XCX transformou o desleixo em tendência

Desprendendo do uso de metáforas e de delicadeza, a cantora mostra, e talvez nem perceba, que está tudo bem ser uma “fedelha” e usar o que gosta sem preocupação com a polidez ou com uma pressão por looks tradicionais engrandecida por costumes sociais mais conservadores.

Uma onda desse “jeito brat de viver” ganhou a internet no ano de 2024 e trouxe consigo o look pós-festa como a tendência do momento entre jovens adultos. Blusas básicas, maquiagem borrada e calças rasgadas formam o look desleixado perfeito.

A impressão que a falta de preocupação estética causa é o que faz a afirmação tão poderosa. A tendência desleixada busca resgatar o glam rock dos anos 1980, mostrando que o desprendimento da ideia de look sem defeitos pode ser verdadeiramente fabuloso e muito simples de se executar.