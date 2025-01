Carnaval 2025: Cantor Ednardo é homenageado em Ciclo Carnavalesco

Ednardo será homenageado no ciclo carnavalesco de Fortaleza / Crédito: Natália Magalhães/Divulgação

Nesta quinta-feira, 23, foi divulgado a partir de uma coletiva de imprensa a programação do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza em 2025. Nesta edição, o homenageado escolhido foi o cantor Ednardo, nome conhecido da música cearense e intérprete de canções como "Pavão Misterioso".

"Um ícone da nossa cultura, da nossa música, um grande cantor e uma pessoa extremamente querida", reforçou o prefeito Evandro Leitão (PT).

Segundo o gestor, a justificativa da escolha também celebra os 80 anos do cantor, assim como o seu destaque e influência para a música cearense. Sobre Ednardo Além do aniversário do artista, em 2024, o álbum “O Romance do Pavão Mysteriozo", primeiro disco solo do cantor,compositor e violonista cearense, completa cinquenta anos. O artista teve destaque entre os músicos da geração cearense descoberta pela música popular brasileira (MPB) nos anos 1970, como Belchior (1946–2017) e Fagner (1949).

Apesar de estudar piano com professores particulares, dos dez aos 15 anos, e aprender a tocar violão sozinho aos 23, ele estudou química pela Universidade Federal do Ceará. Em 1969, Ednardo forma uma turma com outros músicos cearenses que se reúnem normalmente no Bar do Anísio, no bairro do Mucuripe, em Fortaleza. No começo dos anos 1970, ele deixa Fortaleza e um emprego na Petrobrás e se muda para o Sudeste em busca de visibilidade para as próprias composições. Voltado aos elementos rurais e urbanos, ele desenvolve sua a partir da união entre diversos ritmos nordestinos com o folk, o rock e outros.