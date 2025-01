Solange Almeida faz show de pré-Carnaval em Fortaleza próximo mês

Um dos principais nomes do forró é a mais nova atração da folia carnavalesca de Fortaleza. A cantora Solange Almeida fará uma festa de pré-Carnaval com convidados especiais em fevereiro. A informação foi dada com exclusividade ao Vida&Arte.

Unindo forró, axé music e ritmos brasileiros, a artista realiza a edição especial do “Sol de Verão - Ensaio da Dona” no Colosso, espaço localizado no bairro Edson Queiroz. Marcado para o dia 23 do próximo mês, o evento promete ser um novo sucesso da trajetória da cantora na capital cearense.