Secultfor garante Ciclo Carnavalesco 2025; Confira mais detalhes

Alvo de atenções por parte da população da Capital, o Ciclo Carnavalesco 2025, que engloba o Pré-Carnaval e Carnaval de Fortaleza, está sendo estudado pela nova gestão da Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor). Em coletiva durante a primeira reunião do secretariado do prefeito Evandro Leitão (PT), realizada nesta sexta-feira, 3, Helena Barbosa, nova secretária da pasta, afirma estar em um “processo de conhecimento da estrutura”.

A previsão, de acordo com ela, é que o ciclo festivo oficial comece no último fim de semana de janeiro. “Não é muito saudável dar novos passos sem antes entender o chão em que se pisa. Então, ontem (quinta-feira) foi um primeiro momento de conhecimento, reconhecimento dos projetos; de falar com pessoas e ver questões estruturais de recursos humanos”, explica.