Bicho Selvagem: HQ é uma leitura inquietante e perturbadora

A quadrinista Magô Pool , autora da obra, conduz o leitor de forma habilidosa, apresentando logo no início o fio condutor que nos guiará ao longo da história.

Em “ Bicho Selvagem ”, a narrativa se desenrola em um cenário urbano que, outrora, fora uma grande floresta, mas agora dá lugar a um condomínio de luxo. Nesse ambiente, os moradores fazem questão de ignorar completamente a ancestralidade do local.

Após uma reunião liderada pela síndica do condomínio, descobrimos que o local tem sido "atacado" por alguma espécie de animal selvagem. Sem rodeios, a autora nos revela o perfil dos personagens que acompanhamos: de um lado, moradores que demonstram uma preocupação exagerada em relação ao suposto bicho selvagem, cobrando uma solução imediata; de outro, aqueles dispostos a tomar "justiça" nas próprias mãos – ou melhor, em suas armas.

A violência , em certos momentos, extrapola a ideia de sobrevivência e passa a ser fruto da banalização de um mundo onde armas se tornam extensões do corpo masculino. Essa dualidade coloca o leitor em uma posição desconfortável, levando-o a refletir sobre a real utilidade do armamento .

Magô Pool não suaviza a violência. Pelo contrário, apresenta-a em sua forma mais crua, como um reflexo da convivência de nossa sociedade com armas de fogo e com agressões cada vez mais normalizadas.

A obra vai além do entretenimento, abordando temas profundos como homofobia, racismo, sensacionalismo midiático e diversas formas de violência.

“ Bicho Selvagem ” é uma leitura inquietante e perturbadora, mas não por exibir cenas gráficas explícitas. Na verdade, o quadrinho não apresenta violência de forma direta, ao menos de forma física; mas, ainda assim, ela é constante, permeando cada página. A violência está nas ações, nos diálogos e nas posturas dos personagens, que frequentemente despertam raiva e revolta no leitor – ou, ao menos, deveriam.

Publicado pela Veneta, o quadrinho é um chamado à reflexão sobre os mecanismos que estruturam nossa sociedade. O que torna tudo ainda mais impactante é o fato de que a história narrada não é totalmente distópica. Pelo contrário, os acontecimentos poderiam facilmente estar estampados nas manchetes de jornais como um caso real nos dias de hoje.



“Bicho Selvagem” critica não apenas a normalização da violência, mas também o papel da mídia no espetáculo que ela promove. Notícias sensacionalistas, com manchetes manipuladoras, transformam tragédias humanas em entretenimento barato, enquanto falsos herois são fabricados e as causas reais dos problemas permanecem negligenciadas.

Essa abordagem ecoa debates contemporâneos sobre como a mídia molda percepções e perpetua ciclos de medo e desinformação quando age de forma irresponsável.