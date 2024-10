Livro promete mostrar a Globo por trás das câmeras; conheça a obra

O jornalista e escritor Ernesto Rodrigues, que trabalhou na TV Globo, Jornal do Brasil e Veja, dá vida a sua pesquisa, que durou mais de cinco anos e lança, pela Editora Autêntica, o primeiro volume da trilogia "A Globo".

O novo livro oferece uma visão única e profunda sobre o impacto da emissora na sociedade brasileira, desde sua fundação, em 1965, até os dias atuais.

Contendo mais de 60 entrevistas com personalidades do ramo, como o produtor Walter Clark; o publicitário José Bonifácio, conhecido como Boni; e o empresário Roberto Marinho; a publicação também conta com uma bibliografia extensa.