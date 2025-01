Filme com Brad Pitt e Morgan Freeman é reexibido em Fortaleza

Com Brad Pitt e Morgan Freeman, "Se7en - Os Sete Crimes Capitais", do diretor David Fincher, é exibido novamente nos cinemas de Fortaleza

/ Crédito: New Line Cinema/Divulgação

Brad Pitt e Morgan Freeman retornam às telas de cinema nesta semana durante a reexibição de “Se7en - Os Sete Crimes Capitais”. Clássico do terror da década de 1990, o filme terá transmissão especial nos cinemas da Rede UCI.

Lançado originalmente em 1995, o filme acompanha o detetive William Somerset (interpretado por Freeman ) que está prestes a se aposentar, mas pega um último caso ao lado do novato David Mills (vivido por Pitt). Juntos, eles devem lidar com um serial killer que mata pessoas seguindo a ordem dos sete pecados capitais.

Com direção de David Fincher, “Se7en - Os Sete Crimes Capitais” marca o início da parceria do cineasta com Brad Pitt – tendo trabalhado juntos depois em “Clube da Luta” (1999) e “O Curioso Caso de Benjamin Button” (2008).

Entenda: Uso de IA em filmes favoritos ao Oscar alimenta controvérsia

Marcado para estrear no dia 30 de janeiro, o longa-metragem fica na grade de exibição da UCI até 5 de fevereiro. Em Fortaleza, o filme pode ser assistido nos cinemas dos shoppings Iguatemi Bosque e Parangaba.