Centro Cultural do Cariri inaugura exposição de Sérvulo Esmeraldo

Multiartista Sérvulo Esmeraldo é homenageado em exposição no Centro Cultural do Cariri; cearense completaria 95 anos em 2024 Crédito: Gentil Barreira/Divulgação

O Centro Cultural do Cariri, no Crato, inaugura em 24 de agosto a primeira exposição de Sérvulo Esmeraldo no equipamento que leva seu nome. Intitulada "Esse É Sérvulo Esmeraldo", a mostra gratuita reúne 62 obras com destaque para o período cearense do artista. A exposição marca também os 95 anos do escultor, gravador, ilustrador e pintor, que seriam completados em 2024. A mostra contempla xilogravuras, gravuras em metal, litogravuras, serigrafias, esculturas e outras vertentes da vastidão artística de Sérvulo Esmeraldo.

Leia também | Sérvulo Esmeraldo: Mestre do Movimento Vista como um “tributo ao Crato”, segundo a curadora e pesquisadora Dodora Guimarães, a exposição destaca a importância da cidade de origem de Sérvulo Esmeraldo em sua trajetória artística, onde começou a construir sua obra a partir do “poder da observação”.

Esse É Sérvulo Esmeraldo: “O Laboratório do Mundo” e obras importantes A nova exposição do Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo também terá no dia de abertura uma mesa com o tema “Sérvulo Esmeraldo e o Laboratório do Mundo”, com Dodora Guimarães, Regina Teixeira de Barros e Aracy Amaral.