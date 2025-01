Férias em Fortaleza: veja agenda de janeiro no Museu Ferroviário

Museu Ferroviário Estação João Felipe está com programação de férias; equipamento de Fortaleza tem atividades gratuitas durante o mês de janeiro

Com agenda iniciada na primeira semana de janeiro, o espaço traz em seu cronograma visitas mediadas, atividades recreativas, palestras e exposições.

Localizado no Complexo Cultural Estação das Artes , o Museu Ferroviário Estação João Felipe também está com programação especial de férias.

Neste sábado, 18, o equipamento cultural abre as portas para a visita mediada “A seca, os retirantes e sua relação com a ferrovia”. Marcado para ocorrer às 16 horas, o momento terá mediação de Jardelson Lima.

Já no domingo, 19, o Museu promove uma oficina voltada para o público infantil, na qual as crianças são convidadas a construir trilhos com palitos decorados.