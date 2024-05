'Duna: Parte Dois' ganha data de estreia na Max; saiba quando

A plataforma de streaming Max (antiga HBO Max) anunciou nesta terça-feira, 14, a data de estreia de “Duna: Parte 2” em seu catálogo. Um dos principais lançamentos de 2024, a segunda parte da adaptação do livro homônimo de Frank Herbert fica disponível na Max a partir de 21 de maio.

Cannes 2024: veja tudo sobre a cerimônia de premiação

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O anúncio foi feito com a publicação de um trailer do filme dirigido pelo franco-canadense Denis Villeneuve. “Duna: Parte 2” tem no elenco nomes como Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Javier Bardem e Josh Brolin.