Morre David Lynch, diretor de "Twin Peaks" e "Duna", aos 78 anos

O diretor e roteirista David Lynch, conhecido também pela série “Twin Peaks”, morreu aos 78 anos. A informação foi divulgada pela família do cineasta em publicação no Facebook. A causa da morte não havia sido anunciada até a publicação desta matéria.



"É com profundo pesar que nós, sua família, anunciamos o falecimento do homem e do artista David Lynch. Gostaríamos de ter alguma privacidade neste momento. Há um grande buraco no mundo agora que ele não está mais entre nós. Mas, como ele diria: 'Fique de olho na rosquinha e não no buraco'. É um lindo dia com sol dourado e céu azul por toda parte", afirma o post.