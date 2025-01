Férias em Fortaleza: veja programação de janeiro na Bece

Com lançamentos literários, shows musicais, clubes de leitura e espetáculos infantis, a programação de férias na Bece está com diversas atividades para todos os públicos.

A Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) está com diversas atividades para turistas e fortalezenses durante as férias. Com ações e eventos gratuitos, o mês de janeiro no equipamento terá programação especial para o público de todas as idades.

Férias em Fortaleza: veja programação de janeiro no Dragão do Mar