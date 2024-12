Cinema em Fortaleza tem ingresso com 50% de desconto nas férias

Com estreia marcada para janeiro de 2025, "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa" pode ser assistido com ingresso promocional nos cinemas de Fortaleza / Crédito: Paris Filmes/Divulgação

Os cinemas da Rede Cinépolis estão com uma promoção especial para o período de férias. Com início nesta segunda-feira, 16, as salas de cinema estão com desconto de 50% nas sessões realizadas na segunda e terça-feira.

Com desconto válido para ingressos de inteira e meia-entrada, para salas tradicionais e Macro XE, o público poderá assistir a longas-metragens nacionais e internacionais, que vão desde ficção, animação, comédia e romance.

Entre os destaques na programação, estão os filmes brasileiros "Ainda Estou Aqui", em cartaz desde novembro, e "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa", previsto para estrear em janeiro de 2025. O desconto nos ingressos vale até o dia 28 de janeiro de 2025. Em Fortaleza, as salas do Cinépolis podem ser encontradas no North Shopping Jóquei, no bairro Jóquei, e no RioMar Kennedy, no Presidente Kennedy.