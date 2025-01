Férias em Fortaleza: veja programação de janeiro na Caixa Cultural

Exposição World Press Photo segue em cartaz na Caixa Cultural Fortaleza até o dia 26 de janeiro de 2025 / Crédito: Alejandro Cegarra/World Press Photo/Divulgação

Localizado na Praia de Iracema, a Caixa Cultural está com programação intensa para as férias em Fortaleza. Com atividades, eventos e oficinas gratuitas para todas as idades, o equipamento cultural promete entreter o público durante todo o mês de janeiro. Férias em Fortaleza: veja programação de janeiro na Bece

Um dos destaques da agenda do espaço é a exposição "World Press Photo 2024", que segue aberta à visitação até o dia 26. Com registros de 33 fotógrafos premiados, a mostra apresenta imagens de 25 países. A visitação acontece de terça a sábado, das 10 horas às 20 horas; e domingos e feriados, das 10 horas às 19 horas.

Para o público infantil, a Caixa promove uma contação de história especial durante todos os domingos do mês. No dia 12, as crianças vão poder acompanhar “O Rato da Corte e o Rato do Campo”, a partir das 16 horas, no qual questões sobre a simplicidade da vida serão debatidas de forma lúdica. Férias em Fortaleza: veja programação de janeiro no Dragão do Mar Também neste fim de semana, os jovens vão poder participar de uma atividade especial em que os jogos de tabuleiro são os personagens principais. Realizado no sábado, 11, e domingo, 12, às 17 horas, os participantes vão jogar xadrez, damas, uno, quebra-cabeça, dominó, além de RPG.