As Travestidas: grupo se despede dos palcos com show no São Luiz

Após 15 anos de trajetória, o grupo As Travestidas composto por artistas travestis e transformistas se despede dos palcos com espetáculo especial no Cineteatro São Luiz

O coletivo artístico As Travestidas, se despede dos palcos neste domingo, 15, após 15 anos de trajetória e pesquisa. No Cineteatro São Luiz, haverá a apresentação de um show especial com peças, dublagens e talk-show interativo com o público.

A peça a ser apresentada é uma despedida do grupo e é inspirada no teatro de revista e de variedades. Nos palcos: música, festa, dublagens, talk-show, deboche e resistência, tudo em busca de enaltecer a arte drag com um recorte de cenas musicadas, criadas com muita ironia, irreverência e sensibilidade.

O show conta com a presença de Silvero Pereira, que retomará a sua drag queen Gisele Almodóvar para comandar o “Cabaré”, juntamente à Deydianne Piaf (Denis Lacerda). Assim como em um programa de TV, as duas apresentarão as artistas da noites. Personalidades consagradas estarão aos palcos: Mulher Barbada, Yasmin Shirran, Patrícia Dawson, Verónica Valenttino, Karolaynne e Betha Houston.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o intuito de aproveitar as potências individuais de cada artista e as diferentes vertentes da arte drag, o show promete ser “muito mais do que uma despedida”. O Coletivo Artístico As Travestidas promete encerrar sua história com um “grande final”.

Cabaré das Travestidas - A despedida

Quando: domingo, 15, às 18 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: R$50 (inteira) e R$25 (meia-entrada) - com limitação de 40% para meia-entrada - vendas online e bilheteria física do cineteatro

Mais informações: www.cineteatrosaoluiz.com.br



Sobre o assunto Silvero Pereira no BBB 23? Ator espera decisão da Globo, diz portal

Silvero Pereira é ameaçado por síndico ao comemorar vitória de Lula

Espetáculo "Cabaré das Travestidas" comemora 10 anos com apresentações online

Bloco As Travestidas reúne multidão na Praia de Iracema; confira galeria de fotos

Coletivo As Travestidas conduz shows, performances e discotecagem em festa de Fortaleza

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags